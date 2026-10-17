Macron: we vormen een blok tegen wie chaos zaait

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zich uitgesproken tegen de onlusten deze zaterdag in zijn land. Op X schrijft het staatshoofd dat eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan vernieling en plundering zal worden vervolgd en gestraft. "We zullen een blok vormen tegen hen die chaos zaaien, zij die enkel en alleen onze instituties omver willen werpen en verhinderen dat zij die vreedzaam hun eisen uiten, dat kunnen doen", aldus Macron.

Eerder sprak premier Sébastien Lecornu zich in vergelijkbare bewoordingen uit tegen de grootschalige demonstraties van zaterdag. Honderdduizenden gingen de boer op om hun onvrede met de Franse overheid te uiten. Die demonstraties liepen met name in de grote steden in de middag uit de hand, met brandstichting, plundering en geweld tegen ordediensten tot gevolg. Op X noemt Lecornu "de instructies duidelijk: uitspattingen voorkomen, goederen en personen beschermen, en de daders oppakken en voor de rechtbank brengen". Lecornu is momenteel in crisisberaad bijeen op het ministerie van Binnenlandse Zaken rond de onlusten in Frankrijk.

Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez zei zaterdagavond tegen BFMTV dat op dat punt circa vierhonderd mensen gearresteerd zijn, van wie de meesten meerderjarig. Ook noemt hij dat een zestigtal ordehandhavers gewond is geraakt. Twee van hen zijn bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis. De officiële schatting van het aantal demonstranten in Frankrijk is 550.000, aldus Nuñez. Eerder schatten de betrokken actiegroepen dat aantal nog op 500.000 tot 800.000.

Plunderingen

Nuñez hekelde verder dat op verschillende plaatsen is geprobeerd het stadhuis binnen te dringen, zoals in Marseille, Lille, Calais en Angers. Hij spreekt van "opportunistische criminelen" die gebruikmaakten van de demonstraties om panden binnen te vallen en te plunderen.

Naast brandstichting bij enkele historische panden, zoals een toerismekantoor in Lyon en het stadhuis in Limoges, wordt zaterdag in tal van Franse steden geplunderd. In onder andere Bordeaux, Marseille en Parijs zijn meerdere winkels vernield en leeggeroofd. Tegen 20.00 uur kwam daar het bericht bij dat demonstranten proberen binnen te dringen bij het prestigieuze Parijse warenhuis Galeries Lafayette.