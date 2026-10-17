Koploper Internazionale herpakt zich met zege bij Bologna

BOLOGNA (ANP) - Internazionale heeft zich herpakt na de thuisnederlaag in de Champions League tegen Club Brugge (3-4). De koploper van de Serie A won het uitduel met Bologna met 3-1.

Tommaso Pobega opende de score namens Bologna, waarna Marcus Thuram vlak voor rust de 1-1 maakte. Carlos Augusto en Ange-Yoan Bonny bezorgden de ploeg uit Milaan de winst. Bij Bologna viel de Nederlander Jay Enem in.

Inter heeft 19 punten na zeven wedstrijden. Nummer 2 Lazio heeft 3 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.