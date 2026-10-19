Macron weigert ontslag van minister van Binnenlandse Zaken

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez afgewezen. Nuñez bood zijn ontslag aan na een weekend vol hevige protesten, die gepaard gingen met rellen en plunderingen.

"De minister van Binnenlandse Zaken heeft zondag zijn ontslag aangeboden aan de president", aldus het Élysée. Dat stelt in een verklaring dat Macron heeft geweigerd "gezien de noodzaak van voortdurend leiderschap over de ordehandhaving op dit moment".

De president heeft zijn minister gevraagd "alle nodige stappen te zetten voor transparantie over de tekortkomingen in de planning en de inlichtingen die tot het geweld hebben geleid" en "nieuwe operationele werkwijzen voor de veiligheidstroepen in te voeren" om de crisis aan te pakken.