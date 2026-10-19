Chinese economie groeit sterker dan verwacht dankzij export

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De economische groei van China is in het derde kwartaal van 2026 versneld tot 4,5 procent op jaarbasis, meldde het Chinese statistiekbureau NBS. In het tweede kwartaal groeide de op een na grootste economie ter wereld met 4,3 procent. Dat was de laagste groei in drie jaar.

De groei in het afgelopen kwartaal viel iets hoger uit dan economen hadden verwacht. Zij rekenden op een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,4 procent. De groeiversnelling wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van de Chinese export. De sterke buitenlandse vraag naar technologische producten uit China door de opmars van kunstmatige intelligentie compenseert grotendeels de negatieve effecten van de aanhoudende crisis in de vastgoedsector en de zwakke binnenlandse vraag.

Over de eerste negen maanden van het jaar kwam de groei uit op 4,6 procent. De kans dat de Chinese economie dit jaar aan de groeidoelstelling van de overheid zal voldoen, is daarmee toegenomen. Beijing mikt voor 2026 op een groei van 4,5 tot 5 procent.