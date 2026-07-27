Macron zegt in natuurbrandgebied dat komende tijd zwaar zal zijn

BORDEAUX (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken "zwaar" zullen zijn voor de inwoners van het zuidwestelijke departement Gironde. Macron bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden.

"We moeten volhouden", zei Macron in Gironde, de regio rond Bordeaux. Hij noemde de branden "compleet ongekend" en zei dat er straks als het vuur geblust is een heel nieuw bos zal moeten worden geplant.

Er is al meer dan 42.000 hectare in vlammen opgegaan. Tienduizenden mensen zijn vanwege het vuur geëvacueerd.