VALLETTA (ANP) - De Maltese zakenman Yorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. De moord leidde tot een grote politieke crisis in Malta en wereldwijde verontwaardiging.

De journalist, die corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht bracht, stierf door een bomaanslag. Fenech werd ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord, omdat Caruana Galizia op het punt stond belastende informatie over hem te publiceren.

De jury maakte woensdag na acht uur beraad bekend de zakenman niet te veroordelen. Zijn familie juichte het in de rechtszaal uit van blijdschap, terwijl de nabestaanden in tranen waren. De familie van Caruana Galizia zei in een verklaring dat de vrijspraak van Fenech "haar de gerechtigheid ontzegt die ze verdient".