DEN HAAG (ANP) - Nog steeds zijn er burgers, bedrijven en andere organisaties die het oude rekeningnummer van de Belastingdienst gebruiken. Volgens de fiscus komt vier maanden na de overstap naar Rabobank nog een op de tien betalingen binnen via het oude ING-nummer. Daarom komt de Belastingdienst binnenkort met een campagne op radio en internet om iedereen nogmaals te attenderen op de verandering.

De overheid is per 1 mei overgestapt naar Rabobank voor het ontvangen en uitbetalen van belastingen. Inmiddels komt 90 procent van de betalingen aan de Belastingdienst op de nieuwe manier binnen. Het gaat vaak fout bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Voor automatische incasso, waarbij betaalgegevens automatisch worden ingevuld, hoeft niets te worden aangepast.

De fiscus waarschuwt ook voor phishing. Criminelen kunnen proberen misbruik te maken van het nieuwe nummer door valse berichten te versturen. De Belastingdienst zal echter nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon vragen direct geld over te maken.