Man (84) rijdt echtgenote dood tijdens parkeren in Duitsland

NIEDERHAUSEN (ANP/DPA) - Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden, meldt de politie. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit, waarbij hij zijn 80-jarige vrouw raakte, die voor de auto stond.

Daarna reed de man met hoge snelheid verder, waarbij hij schade aanrichtte aan minstens twee andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse.

Volgens eerste schattingen kan de schade oplopen tot meer dan 100.000 euro, aldus de politie.