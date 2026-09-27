Meerdink helpt Oranje bij basisdebuut met twee treffers aan zege

BELGRADO (ANP) - Mexx Meerdink heeft het Nederlands elftal in zijn eerste wedstrijd als basisspeler aan een overwinning op Servië in de Nations League geholpen. De 23-jarige spits van AZ maakte in Belgrado beide doelpunten voor Oranje: 1-2. Het betekende de eerste zege onder leiding van bondscoach Xavi Hernández, die donderdag debuteerde met een gelijkspel tegen Duitsland (1-1).

Nederland is met 4 punten uit twee duels voorlopig koploper in groep 2 van de A-divisie. Duitsland (1 punt) en Griekenland (3 punten) spelen later op zondag tegen elkaar. Donderdag wacht voor het Nederlands elftal een uitwedstrijd tegen Griekenland en volgende week zondag is Servië in Eindhoven de opponent.

Oranje begon wat onwennig in stadion Rajko Mitić, dat mede door de slechte prestaties van de Servische ploeg de afgelopen jaren voor nog geen kwart gevuld was. Veel internationals gleden onderuit op het slechte grasveld.

Blessure Gakpo

Servië speelde erg verdedigend en Nederland had in de beginfase moeite de ruimtes te vinden. Aleksa Terzić kreeg bij een spaarzame uitval de eerste kans van de wedstrijd. Doelman Bart Verbruggen redde. Oranje raakte kort na dat moment Cody Gakpo kwijt. De linksbuiten moest zich geblesseerd laten vervangen na een overtreding van Aleksa Terzić. Ruben van Bommel verving hem.

Het uitvallen van Gakpo was al de derde personele tegenvaller deze interlandperiode voor Xavi. Spits Brian Brobbey raakte donderdag geblesseerd tegen Duitsland en verdediger Lutsharel een dag later op de training. Beide internationals verlieten het trainingskamp.

Meerdink

Meerdink, die door de afwezigheid van Brobbey tegen Servië vanaf het begin mee mocht doen, opende na een half uur spelen de score. Hij benutte overtuigend een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Crysencio Summerville: 0-1.

Met de aan het begin van de tweede helft in de ploeg gekomen NEC'er Dušan Tadić, kwam Servië in de 47e minuut langszij. Verbruggen redde eerst nog twee keer goed, maar was in derde instantie kansloos op een schot van Luka Jović, net als Tadić halverwege ingevallen (1-1).

Overwinning

Oranje nam na de gelijkmaker het initiatief vrij snel weer over. Tijjani Reijnders had het elftal van Xavi na een klein uur weer aan de leiding moeten brengen, maar hij schoot van dichtbij wild over.

Halverwege de tweede helft vervingen Guus Til en Kenneth Taylor de middenvelders Reijnders en Ryan Gravenberch. Til stond kort na zijn invalbeurt aan de basis van de winnende treffer van Meerdink (1-2).