Man die 1500 valse bommeldingen deed opgepakt in India

CHENNAI (ANP) - Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Dat meldden Indiase media. Hij zou in drie jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan, onder meer bij luchtvaartmaatschappijen, scholen, universiteiten, politici en andere prominente figuren.

Volgens Times of India was er sprake van een jarenlang kat-en-muisspel met de antiterreureenheid. Elke melding moest serieus behandeld worden, wat leidde tot ontruimingen en soms tot het daadwerkelijk uitrukken van de explosievenopruimingsdienst.

De Indiase man woont in de VS en liep tegen de lamp omdat hij één keer per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. Zo kon hij op de luchthaven van Chennai, de hoofdstad van de Indiase deelstaat Tamil Nadu, worden opgepakt.

Er wordt nog onderzocht hoe groot de omvang van de zaak precies is. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms, vpn's en het darkweb om zijn identiteit geheim te houden.