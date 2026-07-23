Matt Damon speelde bijna rol van Robin in twee Batman-films

Matt Damon had bijna in twee Batman-films de rol van sidekick Robin gespeeld. Vooral bij de tweede auditie kwam hij dichtbij, zegt de acteur in de podcast Happy Sad Confused.

De 55-jarige Damon vertelt dat hij de eerste keer auditie moest doen zonder dat hij wist dat het om een rol in de Batman-film van Tim Burton uit 1989 ging. "Ik moest geen scène met Batman lezen. Het was zo geheim, dat ik 'deze scène' uit 'een of andere film' moest lezen", herinnert de acteur zich.

Een paar jaar later deed Damon auditie voor de Batman-film van Joel Schumacher uit 1997 met George Clooney in de hoofdrol. Hij zat toen bij de laatste drie kandidaten, samen met zijn goede vriend Chris O'Donnell. "Ik weet nog dat hij de rol al had, maar ze waren nog aan het steggelen over geld. Dus de studio wilde eigenlijk spierballen tonen door twee andere mensen in te vliegen voor een screentest, maar ze wilden Chris. Ze wilden hem alleen voor een bepaalde prijs." O'Donnell speelde de rol van Robin ook al in de film Batman Forever uit 1995, met Val Kilmer in de hoofdrol van de gemaskerde superheld.

De acteur belde de studio destijds op en zei dat hij "voor een kwart van die gast zijn salaris" de rol zou aannemen. "Ik wilde die rol graag hebben", stelt Damon. "Ik werd ingevlogen en deed auditie voor Joel, maar ze hadden volgens mij altijd al de intentie om de rol aan Chris te geven."