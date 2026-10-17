Man die op Belgische snelweg dreigde met bom geeft zich over

SPRIMONT (ANP) - De man die op een Belgische snelweg dreigde met een wapen en met explosieven, heeft zich overgegeven. Hij deed dat na onderhandelingen, zonder geweld, meldt de gemeente Sprimont op Facebook.

Door de dreiging werd de E25 tussen Luik en Luxemburg urenlang in beide richtingen afgesloten. Die is richting Luik weer open, maar blijft de andere kant op nog gesloten voor onderzoek.

De man was zaterdagochtend betrokken bij een aanrijding met twee andere voertuigen in de buurt van Sprimont. Daarna verschanste hij zich in zijn auto en dreigde hij een bom te laten afgaan. Justitie meldde dat er inderdaad sporen van explosieven zijn aangetroffen. Waarom de man begon te dreigen en of hij daadwerkelijk een groot gevaar vormde, is nog onduidelijk.

De weg ging in beide richtingen dicht en zo'n honderd andere weggebruikers werden met bussen weggeleid. Een persoon raakte lichtgewond en is voor behandeling afgevoerd.