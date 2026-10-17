Opnieuw tanker op zeemijn gevaren in Straat van Hormuz, zegt Iran

TEHERAN (ANP/DPA/AFP) - Een grote olietanker in de Straat van Hormuz is op een zeemijn gevaren. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), die eraan toevoegt dat de aanvaring een "gigantische explosie in de machinekamer" heeft veroorzaakt. Eerder op zaterdag meldde het land al dat ook een andere olietanker op een zeemijn zou zijn gelopen.

Onbekend is op dit moment waar het voorval zou hebben plaatsgevonden. UKMTO heeft vooralsnog geen melding gemaakt van het incident. Die Britse organisatie monitort het maritieme verkeer in gevaarlijke wateren en geldt als schakel- en meldkamer tussen de koopvaardij en de relevante krijgsmachten en reddingsdiensten in het gebied.

In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde de IRG al een vergelijkbaar incident. Dat vaartuig zou een door Iran niet toegestane route over de belangrijke zeestraat hebben gevaren, onder begeleiding van de Amerikaanse marine, en zonder zijn locatie prijs te geven.

Beide gemelde incidenten zijn niet onafhankelijk bevestigd.