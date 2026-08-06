MÜNCHEN (ANP/AFP) - Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf omdat hij met een auto is ingereden op een vakbondsdemonstratie in München. Bij de aanval in februari vorig jaar kwamen een vrouw (37) en haar 2-jarige dochter om het leven. Tientallen anderen raakten gewond.

Aanklagers hebben gezegd dat de 25-jarige Farhad N. handelde uit een religieus motief en na het inrijden op betogers "Allahoe akbar" (God is de grootste) riep. Er wordt niet van uitgegaan dat hij bij een groepering hoorde.

N. arriveerde in 2016 op 15-jarige leeftijd zonder zijn ouders in Duitsland. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, maar hij verbleef legaal in het land en werkte in de beveiliging.

De aanval was een van meerdere incidenten met buitenlandse verdachten in de aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen. Daardoor laaide de discussie over immigratie verder op. De uiterst rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) behaalde bij deze verkiezingen haar beste resultaat ooit.