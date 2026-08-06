Groothertogin Maria Teresa heeft opnieuw een reeks oude vakantiefoto's van haar familie gedeeld op Instagram. De vrouw van groothertog Henri van Luxemburg plaatst onder meer beelden waarop zij en haar man in hun jonge jaren te zien zijn.

De serie toont ook diverse foto's van de kinderen en kleinkinderen van het groothertogelijk paar. Zo is er een portret van groothertog Henri, zijn oudste zoon groothertog Guillaume en diens oudste zoon prins Charles. De drie generaties poseren daarbij met zonnebrillen op een strand en dragen allemaal dezelfde outfit, een blauwe polo en een blauw-wit gestreepte zwembroek.

Volgens het Luxemburgse hof geeft Maria Teresa "een kijkje in haar familiealbum en deelt ze enkele van haar mooiste vakantieherinneringen" ter gelegenheid van de zomerperiode. Vorige maand deelde ze ook al een reeks vakantiefoto's.