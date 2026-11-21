LOS ANGELES (ANP/AFP) - Een Amerikaanse jury heeft vrijdag een 30-jarige man schuldig bevonden aan brandstichting tijdens de jaarwisseling van 2024 op 2025 bij de wijk Pacific Palisades in Los Angeles. Bij de brand kwamen twaalf mensen om het leven en raakten duizenden woningen beschadigd.

Volgens de jury stak de man met een aansteker struikgewas in brand. De brandweer dacht het vuur te hebben geblust, maar onder de grond bleven resten smeulen. Door harde wind laaide het vuur later weer op en verspreidde het zich door de wijk. De brand werd pas na 24 dagen geblust en veroorzaakte 129 miljard euro aan schade.

De man ontkende de brandstichting. Een eerder proces eindigde zonder uitspraak omdat de jury het niet eens werd. Op 17 maart krijgt hij zijn straf te horen. Hij kan maximaal veertig jaar cel krijgen.