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Marius Borg Høiby neemt tijd voor reactie op vonnis

15 jun , 9:26Buitenland
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ANP
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby gaat maandag niet direct reageren op de straf die hij heeft gekregen. Volgens het Noorse persbureau NTB neemt de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit de tijd om het volledige vonnis te lezen en beslist hij later of hij eventueel in beroep gaat.
De rechtbank in Oslo legde Høiby een celstraf van vier jaar op. Hij werd vrijgesproken van twee van de vier verkrachtingen waarvan hij verdacht werd.
De 29-jarige Noor werd in totaal beschuldigd van veertig strafbare feiten. Hij stond ook terecht voor onder meer huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen.
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