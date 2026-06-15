Europese gasprijs daalt na vredesakkoord VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs is maandag gedaald nadat er volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is bereikt. Dit wordt door beide partijen op vrijdag 19 juni in Zwitserland ondertekend. De VS en Iran hebben volgens de premier aangekondigd dat de militaire activiteiten "onmiddellijk en definitief worden beëindigd".

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag weer open. De blokkade van de zeestraat heeft de energieprijzen flink doen stijgen.

De Europese gasprijs zakte maandagochtend op de gasbeurs in Amsterdam ruim 5 procent tot 44,32 euro per megawattuur. Dat is nog wel hoger dan de gasprijs voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Toen lag de prijs rond de 32 euro per megawattuur.

De hoge gasprijs zorgde er tot nu toe voor dat het bijvullen van de gasvoorraad in Nederland niet snel genoeg gaat. Gasunie maakte zich woensdag zorgen dat de Nederlandse gasvoorraad niet op tijd wordt aangevuld.