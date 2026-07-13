TANGER (ANP/AFP/RTR) - De bekende Marokkaanse journalist Ali Lmrabet is zondag gearresteerd op het vliegveld van Tanger, meldt zijn echtgenote aan persbureau AFP. Ook Reporters Without Borders (RSF) bericht over de arrestatie van de journalist, die zou worden beschuldigd van het verspreiden van valse informatie.

Lmrabet heeft ook de Franse nationaliteit en woont in Spanje. Hij staat bekend als criticus van de Marokkaanse overheid en bracht al eerder tijd in de gevangenis door voor het beledigen van de koning. In 2005 kreeg hij een tienjarig verbod op het beoefenen van journalistiek in Marokko. Hij zou al een aantal jaar niet meer in Marokko zijn geweest. De autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving over zijn arrestatie.

Lmrabet was de afgelopen jaren meerdere keren in Nederland om te spreken over persvrijheid.