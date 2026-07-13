Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, lijkt de gevangenis te mogen verlaten. Een rechtbank in Oslo heeft zijn voorarrest maandag met vier weken verlengd, maar hij mag dat wel thuis met een enkelband uitzitten. Dat melden Noorse media. De aanklager is in beroep gegaan tegen die beslissing.

Høiby verzocht eerder al verschillende malen om vrijlating, maar dat werd steeds afgewezen. Er werd gevreesd dat hij contact op zou nemen met een van zijn slachtoffers.

De advocaat van Høiby, Petar Sekulic, zei voorafgaand aan de zitting van maandag dat de zoon van Mette-Marit behoefte heeft aan contact met zijn familie. Hij wilde daarom alternatieven voor voorlopige hechtenis aandragen. Een daarvan was elektronisch toezicht. Volgens Sekulic is het recidivegevaar "aanzienlijk afgenomen".

Høiby zit sinds begin februari vast. Vorige maand werd hij tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist. Høiby heeft beroep aangetekend. De zaak dient naar verwachting pas volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo.