WASHINGTON (ANP/DPA) - Een derde Amerikaans vliegdekschip is aangekomen in het Midden-Oosten, melden Axios-journalist Barak Ravid en nieuwszender Al Jazeera op gezag van Amerikaanse functionarissen. Het gaat om de USS Theodore Roosevelt. Het Amerikaanse leger heeft de berichten niet bevestigd.

In de regio liggen al de USS George H.W. Bush en de USS George Washington. Het is onduidelijk of de Roosevelt een van die schepen vervangt of de vloot versterkt.

De Verenigde Staten en Israël begonnen eind februari een oorlog tegen Iran. President Donald Trump heeft aangegeven geen grootschalige gevechtsoperaties te willen hervatten, maar onderhandelingen zitten al maanden vast.

De Iraanse Revolutionaire Garde meldde zondag ook een aanval met zes drones op een radarsysteem van een Amerikaanse basis in Bahrein.