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Media: drones en waarschuwingsschoten nabij Straat van Hormuz

06 jun , 1:29Buitenland
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ANP
TEHERAN (ANP) - Iran heeft meerdere drones in de richting van de Straat van Hormuz gelanceerd. Dat meldt CNN vrijdag op basis van een Amerikaanse functionaris, die ook zei dat ten minste vier drones door Amerikaanse vliegtuigen zijn neergeschoten.
Volgens de functionaris vermoedden Amerikaanse functionarissen dat deze drones gericht waren op commerciële schepen die door de regionale wateren voeren of op Amerikaanse troepen die in de omgeving actief waren.
Het Iraanse persbureau Mehr meldt dat er waarschuwingsschoten zijn afgevuurd in de buurt van de Straat van Hormuz, waarschijnlijk in verband met de bewegingen van Amerikaanse schepen.
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