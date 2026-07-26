Media: kabinet Israël akkoord met internationale troepen in Gaza

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat berichten media als Haaretz en Times of Israel, die zich baseren op ingewijden.

Israël maakt daarmee werk van het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Het besluit viel kort voordat premier Benjamin Netanyahu naar de VS vertrekt voor een ontmoeting met Trump.

De autoriteiten hebben officieel nog niet meegedeeld wat precies is besloten. Volgens bronnen is het de bedoeling dat een stabilisatiemacht wordt ingezet aan de grenzen van een 'humanitaire zone' die wordt gepland door de Vredesraad van Trump.

Gevoelig

Diplomaten hebben aangegeven dat de komst van zo'n zone gevoelig ligt binnen de regering, omdat verkiezingen in aantocht zijn. Binnen de rechtse coalitie van Netanyahu zou er weinig animo zijn voor wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog over wapens beschikt.

De uiterst rechtse veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir stemde volgens een ingewijde tegen het voorstel. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zou wel voor zijn geweest.

500 militairen

Onduidelijk is nog op welke termijn het plan wordt uitgevoerd en hoe groot de troepenmacht wordt. Volgens de krant Haaretz was het de bedoeling dat zo'n vijfhonderd militairen uit Marokko ingezet zouden worden.

Of dat doorgaat is de vraag, want volgens een ingewijde wordt momenteel gekeken naar de komst van ongeveer tweehonderd manschappen uit landen als Marokko en Oeganda. Israël zou zelf zeggenschap hebben over welke landen troepen sturen.

Het is de bedoeling dat het bestuur van Gaza bij een technocratisch comité komt te liggen. Het veiligheidskabinet zou ook hebben besloten dat leden van dat comité nu onder voorwaarden naar Gaza mogen.