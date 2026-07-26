Emma Roberts getrouwd met acteur Cody John

Emma Roberts is getrouwd met acteur Cody John. De twee gaven elkaar zaterdag het jawoord tijdens een besloten ceremonie in Sun Valley in de Amerikaanse staat Idaho. Entertainmentwebsite TMZ publiceerde foto's van de bruiloft.

Volgens het medium werd de 35-jarige Roberts naar het altaar begeleid door haar zoon Rhodes. Onder de genodigden was ook haar tante, actrice Julia Roberts.

Roberts en de zes jaar jongere John zijn sinds 2022 samen en maakten in juli 2024 hun verloving bekend. Roberts heeft zoon Rhodes uit een eerdere relatie met acteur Garrett Hedlund.

De Amerikaanse Roberts is onder meer bekend van de films We're the Millers en Nerve en de series Scream Queens en American Horror Story.