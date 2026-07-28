Media: vijf dode pasgeboren baby's gevonden in Franse woning

ORANGE (ANP) - De politie heeft dinsdag in de Franse stad Orange in een woning van een echtpaar de stoffelijke resten gevonden van vijf pasgeboren baby's. Volgens Franse media zijn ze aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van het stel.

De in 1994 geboren vrouw heeft maandagavond in een ziekenhuis een gezonde baby ter wereld gebracht. Ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. Ze zou volgens media terwijl ze die aandoening had voor zover bekend eerder twee baby's hebben gekregen. Het paar had al twee kinderen van 8 en 12 jaar oud.

Volgens bronnen van de krant Le Parisien had het echtpaar onenigheid. Hij was niet thuis toen de vrouw maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis ging. Toen de man terugkwam zou hij stoffelijke resten hebben ontdekt. Hij is toen volgens bronnen van de krant met resten in een tas naar het ziekenhuis gegaan. Dat waarschuwde de politie die de woning van het echtpaar is gaan doorzoeken en er naar verluidt de overige stoffelijke resten vond in plastic zakken in dozen. De autoriteiten onderzoeken de zaak en hebben nog niets losgelaten over de macabere vondst.