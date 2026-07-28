Sean Astin moest huis verkopen tijdens The Lord of the Rings

Sean Astin heeft tijdens het succes van The Lord of the Rings zijn huis moeten verkopen. De acteur, die Samwise Gamgee speelde in de filmtrilogie, zegt in een interview met The Guardian dat hij destijds een te laag salaris had bedongen.

"Er zat een groot verschil tussen alle aandacht die ik kreeg en hoeveel geld we hadden. Dat was niet veel", zegt Astin. "Ik moest zelfs mijn huis verkopen omdat ik zo'n laag bedrag had onderhandeld voor de trilogie."

Volgens Astin ontving hij in totaal ongeveer 250.000 dollar (ongeveer 220.000 euro) voor de drie films. Omdat de complete trilogie in één keer werd opgenomen, konden de acteurs na het succes van de eerste film niet opnieuw over hun salaris onderhandelen.

The Lord of the Rings verscheen tussen 2001 en 2003 en groeide uit tot een van de succesvolste filmreeksen ooit. De drie films brachten wereldwijd samen bijna 3 miljard dollar op.