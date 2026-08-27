Media VS: brein achter aanslagen 9/11 in 2028 voor de rechter

WASHINGTON (ANP/AFP) - Een militaire rechtbank zal vermoedelijk in juni 2028 beginnen met het berechten van het vermeende brein achter de aanslagen van 9/11. Dat melden diverse Amerikaanse media op basis van een uitspraak van een rechter.

Khalid Sheikh Mohammed gold als een van de naaste luitenants van Al-Qaida-leider Osama bin Laden voordat hij in maart 2003 in Pakistan werd opgepakt.

Hij zat drie jaar lang gevangen in geheime CIA-cellen voordat hij in 2006 werd overgebracht naar de Amerikaanse militaire basis op Guantanamo Bay op Cuba.