Meer woningen verkocht afgelopen kwartaal, maar groei vlakt af

APELDOORN (ANP) - In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4 procent meer woningen verkocht dan een jaar geleden, meldt het Kadaster. De groei vlakt wel af. In het eerste kwartaal van dit jaar was de toename 18 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. Vooral bij starters vlakte de groei af. Zij kochten afgelopen kwartaal zo'n 28.000 woningen, 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt volgens het Kadaster doordat investeerders minder woningen verkochten. Deze woningen zijn vaak relatief klein en hebben een lagere prijs, waardoor ze interessant zijn voor starters.

Volgens expert woningmarkt Matthieu Zuidema van het Kadaster is de piek in de zogenoemde uitpondgolf voorbij. Investeerders verkochten de afgelopen jaren juist veel voormalige huurwoningen, mede door strengere regels op de huurmarkt.

Investeerders bezitten dan ook minder woningen. Op 1 juli hadden zij er ruim 745.000, bijna 9 procent van de woningvoorraad. Een jaar geleden was dat nog 9,2 procent. Vooral het bezit van particuliere investeerders neemt af, meldt het Kadaster. In de studentensteden bezitten investeerders een op de zes woningen.

De cijfers tonen aan dat investeerders zich blijven terugtrekken uit de huurmarkt door de woning te verkopen, stelt de belangenvereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang. "De desastreuze effecten van onder andere de middenhuurregulering en de enorme belastingdruk in box 3 blijven zichtbaar op de huurwoningvoorraad", aldus algemeen directeur Edward Touw. Vanaf het derde kwartaal van vorig jaar tot en met het tweede kwartaal van dit jaar zijn ruim 39.000 woningen van de huurmarkt verdwenen, volgens de belangenbehartiger.

De prijs van een gemiddelde koopwoning lag afgelopen kwartaal ruim 4 procent hoger dan een jaar geleden op 490.000 euro, meldt het Kadaster. In het eerste kwartaal van dit jaar nam die prijs toe met ruim 5 procent.