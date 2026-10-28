Meer dan tachtig gewonden door treinongeval Spanje

MADRID (ANP) - Bij het treinongeval in Spanje zijn meer dan tachtig gewonden gevallen, zegt de regiopresident van Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Vijftig mensen raakten zwaargewond, en nog eens dertig mensen liepen lichte verwondingen op, schrijft El País.

De regiopresident zei ook dat er meldingen zijn van slachtoffers met zeer ernstige verwondingen, en vreest dat het dodental daarom nog zal oplopen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 31 mensen omgekomen door het ongeluk. Sommige Spaanse media maken melding van meer dan veertig doden.

Gewonden worden overgebracht naar ziekenhuizen in de regio. Zeker 33 mensen zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen in Castilla-La Mancha. In de regio Madrid zijn ziekenhuizen ook gemobiliseerd om gewonden op te vangen. Overlevenden van de ramp worden met bussen geëvacueerd.

Het ongeluk gebeurde nabij Urda, op het traject Madrid-Sevilla. Een AVE-hogesnelheidstrein van spoorwegmaatschappij Renfe reed in op een stilstaande trein van Iryo. 24 lichamen werden gevonden in de AVE-trein, zes in de Iryo-trein. García-Page zei dat "alle passagiers die op eigen kracht of met hulp konden uitstappen zijn geëvacueerd."

Beide treinen waren onderweg naar Sevilla. De burgemeester van die stad heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.