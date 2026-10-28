Eis 10 jaar cel voor beroven en verkrachten sekswerkers Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam tien jaar cel geëist tegen de 34-jarige Soufiane El A., voor het beroven, verkrachten en opsluiten van twee vrouwen. "Een buitengewoon nare zaak", aldus de officier van justitie.

Beide slachtoffers waren sekswerkers. El A. zou met een van hen via prostitutiewebsite Kinky.nl een afspraak hebben gemaakt. Hij zou samen met een medeverdachte naar de woning van de vrouwen in Amsterdam-Zuidoost zijn gegaan. Daar zouden ze beide vrouwen hebben verkracht. De verdachten beroofden hen van onder meer mobiele telefoons, geld en sieraden en sloten de vrouwen op in de woning. Nadat een buurvrouw uren later 112 had gebeld, werden ze bevrijd door de politie, die daarbij de voordeur moest forceren. Agenten vonden een mes dat de verdachten in een bankstel zouden hebben gestoken.

Bij een van de verkrachtingen heeft El A. het slachtoffer bedreigd met een mes en met pepperspray, zo heeft zij verklaard. De vrouw is gewond geraakt in haar hals en aan een vinger. Volgens haar advocaat is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld als gevolg van de gebeurtenissen.

Medeverdachte

De verklaringen van de slachtoffers "lezen als een nachtmerrie", zei de officier bij de onderbouwing van zijn strafeis. "Het is volstrekt respectloos wat hen is aangedaan."

Volgens het OM heeft El A. tijdens verhoren telkens andere verhalen verteld, neemt hij "geen enkele verantwoordelijkheid" en probeert hij de schuld bij zijn medeverdachte te leggen. Deze staat donderdag in een besloten zitting terecht voor de kinderrechter, omdat hij volgens het OM "zegt dat hij minderjarig is".

In de zaak tegen El A. doet de rechtbank uitspraak op 11 november.