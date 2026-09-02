HAMBURG (ANP) - In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker twee doden gevallen, zo meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten kunnen het pand waar het incident plaatsvond nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn.

De schietpartij vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs in de wijk Schanzenviertel. Zeker dertig politieauto's zijn ter plaatse. Zwaarbewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Ook zijn meerdere ambulances aanwezig.

In het gebouw zijn vleeswarenfabrikant DELTA Fleisch Hamburg en boksschool Universum Boxing gevestigd. Beide panden worden momenteel door de politie doorzocht. Volgens informatie van BILD zou er in het complex een dodelijk slachtoffer liggen. De andere man is in de ambulance overleden.