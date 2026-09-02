BANJA LUKA (ANP) - Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de voormalige legerleider en veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić, die vorige week overleed terwijl hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor onder meer genocide.

Op televisiebeelden was te zien hoe mensen zich verzamelden op het centrale plein in Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië. Daarna trokken ze door de hoofdstraat met een spandoek met de tekst: "Commandant, bedankt voor alles."

Sommigen staken rookbommen af en zwaaiden met vlaggen. Vervolgens staken ze kaarsen aan bij een monument ter ere van Servische soldaten die tijdens de oorlog om het leven kwamen. Ook stonden mensen in de rij om een condoleanceregister te tekenen.

Mladić stierf donderdag op 84-jarige leeftijd in Den Haag. Daar was hij veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische Oorlog. Daaronder viel zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en -jongens werden gedood.