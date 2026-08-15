Meerdere doden in Indiana na stormen en overstromingen

INDIANAPOLIS (ANP) - Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan ten minste zes mensen het leven gekost, onder wie een 4-jarig jongetje. Dat hebben autoriteiten van de staat bekendgemaakt.

Naast het jongetje zijn er sinds het begin van de storm op dinsdag drie vrouwen en twee mannen om het leven gekomen, aldus het centrum voor rampenbestrijding van de staat.

De gouverneur van Indiana, Mike Braun, liet weten dat president Donald Trump hem vertelde dat het verzoek van de staat voor een presidentiële noodverklaring zal worden goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij voor federale steun.