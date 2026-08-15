De Amerikaanse komiek Nate Bargatze heeft een Guinness World Record gevestigd voor de meeste verkochte tickets voor een stand-upcomedytournee. Voor zijn Big Dumb Eyes-tour zijn inmiddels ruim 2 miljoen kaartjes verkocht, meldt Variety.

Daarmee verbreekt de 47-jarige Bargatze het record van buikspreker en komiek Jeff Dunham. Met zijn Spark of Insanity-tour werden tussen 2007 en 2010 bijna 1,98 miljoen tickets verkocht. Bargatze passeerde dat aantal volgens Variety in ruim zestien maanden en met 128 shows.

Bargatze krijgt het Guinness World Record zaterdag tijdens zijn optreden in Toronto uitgereikt. De komiek begon zijn Big Dumb Eyes-tour in april vorig jaar.