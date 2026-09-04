ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vrijdag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze benadrukte in een bericht op sociale media wel dat "stabiliteit geen pronkstuk is om mee te pochen", maar een voorwaarde voor goed landsbestuur.

Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en inmiddels zit haar regering er 1413 dagen. Dat is er één meer dan de steenrijke regeringschef Silvio Berlusconi voor elkaar kreeg in 2005. Hij is nog wel de langstzittende premier, omdat hij meerdere regeringen heeft geleid.

Italië had in tachtig jaar tijd bijna zeventig regeringen. Het record van de rechtse Meloni wordt door haar aanhangers gevierd in de havenstad Bari. Daar zijn duizenden mensen naartoe gekomen. Er verzamelden zich ook anti-regeringsdemonstranten in de stad en er zijn zware veiligheidsmaatregelen.

De bijeenkomst wordt ook gezien als een campagnebijeenkomst voor de komende verkiezingen. Meloni gaat nog een speech houden.