Dolly Parton heeft toch geen postume nummer 1-hit weten te scoren in het Verenigd Koninkrijk. De Britse samensteller Official Charts Company hield daar zondag nog rekening mee, maar uiteindelijk belandde een andere Amerikaanse countryzangeres op de eerste plek van de Britse hitlijst: Ella Langley met haar nummer Choosin' Texas.

Parton slaagde er na haar overlijden vorige week wel in om met drie liedjes in de top 10 te staan. Haar klassieker 9 To 5 is op de vijfde plaats haar hoogst genoteerde nummer in het Verenigd Koninkrijk ooit, Jolene belandt op de 6e plek en Islands In The Stream op nummer 9.

Langley heeft er acht maanden over gedaan om de top van de Britse hitlijst te bereiken. In januari debuteerde het nummer nog op plek 78. De nummer 1-hit voor Langley betekent ook dat de recordreeks van Sam Fender en Olivia Dean voorbij is. De artiesten stonden in totaal liefst 23 weken op nummer 1 met hun nummer Rein Me In.