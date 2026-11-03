Merz koppelt deelname Poetin aan G20-top aan uitnodigen Zelensky

BERLIJN (ANP) - Als de Russische president naar de komende G20-top in de Verenigde Staten komt, moet ook de Oekraïense president een uitnodiging krijgen, suggereert Duitsland. Over Oekraïne praten kan volgens bondskanselier Friedrich Merz immers niet zonder dat land zelf.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Vladimir Poetin uitgenodigd voor de top volgende maand in een van zijn golfresorts in Florida. Of de Russische president ook komt, is nog niet zeker. De mogelijkheid dat ze voor het eerst sinds de oorlog tegen Oekraïne tegenover de Russische leider komen te staan, bezorgt Europese genodigden hoofdbrekens. Ook premier Rob Jetten beraadt zich.

Merz ontving Zelensky dinsdag en zinspeelde tijdens een persconferentie op een voorwaarde aan Poetins deelname aan de G20-top. Wie Rusland uitnodigt, ontkomt er volgens Merz niet aan over Oekraïne te praten. En dat kan alleen met de Oekraïense president erbij. Zo'n gesprek kan overigens ook niet buiten Europa om, voegde de bondskanselier toe.