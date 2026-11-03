Het gameprogramma Gamekings keert eenmalig terug op televisie bij Veronica. De zender brengt op zaterdag 14 november een speciale uitzending van het programma, in aanloop naar de release van het computerspel Grand Theft Auto VI (GTA 6). Dat heeft Veronica dinsdag bekendgemaakt.

In de special Gamekings: Ready to Play bespreken de makers het langverwachte spel, dat op 19 november verschijnt. Veronica zendt in de dagen rond de release ook verschillende actiefilms uit, waaronder The Fast and the Furious en The Town.

Daarnaast kunnen vijf kijkers 300 euro winnen om een vrije dag te bekostigen op de dag dat GTA 6 uitkomt. Deelnemers moeten daarvoor uitleggen waarom zij die dag vrij willen hebben om het spel te spelen.