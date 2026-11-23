BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft Rusland opgeroepen te stoppen met "gevaarlijke escalaties" nadat Russische raketten het Poolse luchtruim vorige week hebben geschonden. Dat deed hij tijdens een persconferentie rond de jaarlijkse Parlementaire Vergadering, die in Berlijn werd gehouden.

NAVO-topman Mark Rutte was ook bij de persconferentie aanwezig en benadrukte dat Polen op "volledige solidariteit" van de NAVO kan rekenen. Volgens hem had het voorval "natuurlijk" te maken met de oorlog in Oekraïne. Na elk Russisch incident in Europa moeten we Oekraïne juist nog meer steunen, niet minder, stelt Rutte.

Merz noemde het een fout om Oekraïne in 2008 niet toe te laten tot de NAVO. Volgens hem komen veiligheidsgaranties voor Oekraïne dicht bij toetreding van het land.