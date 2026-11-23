ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van 22 jaar geëist tegen de 27-jarige Esmée D. uit Assen voor de moord op haar partner Ruben. Ze zou volgens de officier van justitie haar vriend (34) hebben vergiftigd met een overdosis MDMA en de designerdrug flubromazepam.

Volgens justitie schreef D. vervolgens zelf een afscheidsbrief op zijn telefoon om het te laten lijken op suïcide. Ook wiste ze bijna 4000 WhatsApp-berichten op zijn en haar eigen telefoon.

Het slachtoffer, tevens de vader van haar dochter (2), werd op 20 januari vorig jaar gevonden in zijn woning aan het Zuidenveld in Assen. Hij zou vijf dagen eerder al zijn overleden.