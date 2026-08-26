Miley Cyrus: Dolly Parton blijft 'engel aan mijn zijde'

MALIBU (ANP) - De Amerikaanse zangeres en actrice Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. De Amerikaanse overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton.

"Het gevoel van het verliezen van tante Dolly is te zwaar om over te praten. Onze waardevolste momenten waren privé en die blijven ook backstage, achter de glamour en in onze harten", schrijft Cyrus op Instagram. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana, waarin Cyrus de hoofdrol speelde.

"Wat ik WEET is dat Dolly had gewild dat ik het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven", vervolgt de zangeres. "Ik heb een engel aan mijn zijde, voor altijd." Cyrus: "Ik zal altijd van haar houden en wil haar trots maken. Mijn hart breekt voor de wereld, haar familie en vrienden die haar erg zullen missen."