Lively krijgt 4 ton van geëiste 8,4 miljoen aan juridische kosten

De rechter heeft actrice Blake Lively slechts 400.000 dollar vergoeding toegekend voor de juridische kosten die zij had gemaakt in de smaadzaak van haar collega en regisseur Justin Baldoni. Dat is veel minder dan de 8,4 miljoen die zij geëist had, melden Amerikaanse media woensdag.

Volgens de rechter had Lively enkel recht op een "aanvaardbaar" deel van de kosten. Hij vond dat de uurtarieven van Lively's advocaten "niet onredelijk" waren in een zaak die zo complex was als deze, maar stelde wel dat het aantal uren waar de actrice een vergoeding voor wilde "onaanvaardbaar" was. Bovendien had Lively de papieren niet op orde en ontbraken de facturen in haar aanvraag.

Lively beschuldigde Baldoni aanvankelijk van seksuele intimidatie op de filmset van It Ends with Us, waarop Baldoni een tegenaanklacht wegens smaad indiende. Die zaak werd in juni vorig jaar afgewezen en eerder dit jaar troffen de regisseur en de actrice een schikking buiten de rechtbank, zodat de beschuldiging van Lively niet behandeld hoefde te worden. Na de smaadzaak van Baldoni diende Lively nog wel een schadevergoeding in voor de kosten die zij in die zaak had gemaakt.

Bij het indienen van de eis stelde het juridische team van Lively dat de grote media-aandacht en het uitgebreide onderzoek voor de zaak tegen Baldoni de kosten aanzienlijk hadden opgevoerd. Het team van Baldoni vond juist de uurtarieven "buitensporig hoog" en vroeg of de rechter de eis wilde afwijzen of aanzienlijk wilde verlagen.