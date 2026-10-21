Militair toestel neergestort in Noord-Frankrijk

PONT-À-MOUSSON (ANP) - Nabij Pont-à-Mousson is dinsdagavond een militair toestel neergestort. Dat meldt de burgemeester van de niet ver van het Noord-Franse Nancy gelegen gemeente op Facebook. De brokstukken werden gezien met een drone, waarna hulpdiensten opschaalden voor reddingswerkzaamheden en het verrichten van onderzoek.

Vooralsnog valt er weinig te zeggen over wat is voorgevallen, aldus burgemeester Henry Lemoine. Wel meldt hij dat het verkeer mogelijk hinder zal ondervinden rond de vindplaats, tussen de plaatsen Rogéville, Domèvre-en-Haye en Tremblecourt. Volgens France 3 zou het gaan om een Dassault Mirage 2000-gevechtsvliegtuig.

RTL France meldt eveneens dat het zou gaan om een Mirage, afkomstig van de luchtmachtbasis Nancy-Ochey. Het toestel zou twee inzittenden hebben gehad, van wie er een is overleden, meldt het nieuwsmedium op basis van bronnen. Naar de andere inzittende zou nog worden gezocht. Volgens het nieuwsmedium zou het toestel een trainingsmissie hebben gevlogen, waarbij het signaal met het vliegtuig verloren ging op de terugweg naar de basis. Officieel bevestigd is die theorie niet.

Volgens de lokale radiozender LOR'FM zouden omwonenden dinsdag een explosie hebben gehoord en een vuurbal hebben gezien. Dit rond de tijd die Lemoine meldt als moment van de crash, dinsdagavond laat. Volgens France 3 volgt om 09.00 uur een persconferentie over het voorval.