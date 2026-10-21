Kyle Kennedy, kleindochter van Robert F. Kennedy, overleden (42)

Kyle Kennedy, de kleindochter van oud-senator Robert F. Kennedy en Ethel Kennedy, is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat melden meerdere Amerikaanse media op gezag van een overlijdensbericht van Burke Funeral Homes. Een reden voor het verscheiden van Kennedy, die 21 september al overleed, is niet bekend. Vermeld wordt slechts dat Kennedy "vredig" is komen te overlijden. Ze is in besloten kring begraven.

Kyle Kennedy leidde een sportief leven en rende onder meer de marathon van Boston. In 2020 liep ze ernstig letsel op aan haar ruggenmerg, waardoor ze verlamd raakte. Nadien werd ze pleitbezorger voor de rechten en noden van mensen met een beperking, waarbij ze onder meer in de rechtbank pleitte tegen discriminatie in de zorg voor mensen met een handicap.