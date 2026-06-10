WASHINGTON (ANP/AFP) - De miljardair en filantroop Bill Gates heeft tegenover een onderzoekscommissie verklaard geen kennis te hebben gehad van misdaden die de investeerder Jeffrey Epstein (1953-2019) pleegde. Ook zei hij dat hij niet is ingegaan op pogingen van Epstein vriendschappelijke relaties te onderhouden.

Gates werd als getuige opgeroepen voor een onderzoek van een commissie van het Congres naar de werkwijze van het ministerie van Justitie in de roemruchte affaire-Epstein.

Gates zei volgens nieuwszender CNN slechts beperkt contact te hebben gehad met Epstein in de jaren 2011 tot en met 2014. Hij beklemtoonde dat hij niets verkeerds heeft gedaan.

Privé-informatie

Hij zei wel te hebben gemerkt dat Epstein informatie over zijn privéleven had, inclusief overspel van Gates, en daarmee probeerde druk uit te oefenen. Maar Gates is naar eigen zeggen nooit naar een huis of eiland van Epstein geweest.

Gates zei dat hij werd voorgesteld aan Epstein als iemand die veel geld voor gezondheidszorg zou kunnen regelen.