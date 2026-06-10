KANSAS CITY (ANP) - Onder luid applaus van 1500 toeschouwers is het Nederlands elftal begonnen aan de eerste training in Kansas City, de stad waar de nationale ploeg verblijft tijdens de groepsfase van het WK. De aanwezigen, veelal Amerikanen, zijn naar het trainingscomplex van de vrouwenploeg van KC Current gekomen.

Veel jongens en meisjes hebben een bord gemaakt waarop ze om shirts van Virgil van Dijk vragen. De aanvoerder van Oranje is de populairste speler. Amerikanen dragen ook shirts met nummer 4 van de centrale verdediger. John is met zijn zoon Kevin naar de training van Nederland gekomen. "We zijn natuurlijk voor onze eigen nationale ploeg", vertelt hij. "Maar we steunen ook Nederland, ook vanwege jullie fantastische fans."

Kevin woont in Kansas City en kijkt uit naar 26 juni, als Nederland de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in zijn stad speelt. "Ik heb de beelden gezien", zegt hij. "Natuurlijk kom ik naar jullie fanparade. Ik wil van links naar rechts bewegen", verwijst hij naar een nummer van de Snollebollekes. "Geloof me, het wordt druk op die parade."