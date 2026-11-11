MADRID (ANP/AFP/RTR) - Zo'n 4 miljoen Spanjaarden hebben woensdag het werk neergelegd in de eerste landelijke staking sinds 2012, melden de vakbonden. De protestdag is met name gericht op de woningcrisis in het land. Dat is een van de belangrijkste thema's bij de campagne voor de parlementsverkiezingen van eind deze maand.

De grootste vakbonden van Spanje hebben zich aangesloten bij de staking, net als de huurdersbonden die boos zijn over stijgende prijzen en uithuiszettingen. In Madrid werd in de avond om die reden een mars gehouden met tienduizenden mensen.

Volgens de vakbonden was de stakingsdag een succes, al verschilde het wel sterk per regio hoeveel arbeiders er aan meededen. Werkgeversbonden stellen dat de dag ze is meegevallen.

De woningnood leidt al maanden tot protesten in Spanje en was ook de reden dat premier Pedro Sánchez vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven. Het was hem en zijn minderheidscoalitie niet gelukt om maatregelen tegen de crisis door het parlement te loodsen.