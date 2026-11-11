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Tesla verlengt productie Cybertruck tot eind zomer 2027

11 nov , 19:17Zakelijk
anp111126217 1
ANP
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AUSTIN (ANP) - Tesla gaat iets langer door met de productie van zijn Cybertruck in zijn fabriek in Texas. Topman Elon Musk meldt woensdag op X dat de productie wordt verlengd tot het einde van de zomer van 2027 "om een groter deel van de achterstand in de Cybertruck-bestellingen weg te werken".
Vorige week maakte Musk bekend dat Tesla in de loop van volgend jaar wil stoppen met het maken van de Cybertruck. Maandag stelde hij nog dat de productie over zo'n acht maanden zou worden stilgelegd.
De Cybertruck moest gaan concurreren met pickups van gevestigde autofabrikanten, maar de verkoop bleef achter bij de verwachtingen. Met het afbouwen van de productie wil de elektrische autofabrikant ruimte maken voor een hogere productie van zijn onlangs gelanceerde zelfrijdende taxi's, de Cybercab.
Musk had maandag ook op X gezegd dat Tesla aanbetalingen gaat terugbetalen aan klanten die geen Cybertruck meer kunnen krijgen.
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