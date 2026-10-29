Minister: zaterdag opnieuw 70.000 agenten bij Franse protesten

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nuñez, heeft aangekondigd dat er zaterdag opnieuw 70.000 politieagenten ingezet zullen worden om de orde te handhaven bij protestacties. Nuñez stelt dat de betogingen een "zeer hoog risico" voor de openbare orde met zich meebrengen.

Extreemlinkse groepen zouden via sociale media hebben opgeroepen tot gewelddadige bijeenkomsten, aldus de minister. Hij zegt specifiek dat "de arbeidersbeweging, de geradicaliseerde extreemlinkse groepen en bepaalde geradicaliseerde Gele Hesjes-websites" oproepen hebben geplaatst die "nogal radicaal" zijn. Nuñez stelt dat de politie uiterst streng zal optreden tegen mogelijk geweld.

Afgelopen zaterdag waren er 410.000 deelnemers aan demonstraties, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de organisatoren ging het om 800.000 betogers. Toen hadden de autoriteiten eveneens 70.000 politieagenten ingezet. Dit deden ze om plunderingen en vandalisme, zoals op 17 oktober, te voorkomen.