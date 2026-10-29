RTL geeft Taskmaster een tweede seizoen

Het comedyprogramma Taskmaster met Arjen Lubach en Diederik Smit krijgt een vervolg. RTL gaat een tweede seizoen maken, heeft de zender donderdag bekendgemaakt.

In Taskmaster krijgen bekende komieken op het oog simpele opdrachten die op verschillende manieren kunnen worden opgevat. Aan het eerste seizoen deden Jelka van Houten, Donny Ronny, Kim Schuddeboom, Rayen Panday en Ronald Snijders mee. Ronny kreeg de meeste punten en won de reeks, die in de afgelopen weken op televisie te zien was.

Taskmaster is een van oorsprong Brits format. De show kreeg al in talloze andere landen een eigen versie. Het tweede seizoen van de Nederlandse Taskmaster wordt in het najaar van 2027 verwacht.